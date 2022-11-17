Головний тренер збірної Бельгії назвав фаворитів на перемогу на ЧС-2022
Роберто Мартінес: «Це покоління заслуговує титулу, і ми їдемо за ним в Катар»
Наставник збірної Бельгії – про перспективи команди на ЧС-2022
17 листопада 21:13
Роберто Мартінес / Фото - sempreinter.comГоловний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес оцінив шанси своєї команди на завоювання титулу ЧС-2022 в Катарі.
Цитує Мартінеса AS.
«Ми брали участь в останніх декількох турнірах, вийшли в «Фінал чотирьох» Ліги націй. На Євро-2020 виграли чотири матчі з п'яти, програвши майбутньому чемпіону. Бельгія вже чотири роки тримає перше місце в рейтингу FIFA. І це при населенні країни всього 11 мільйонів чоловік!».
«Покоління оцінюється не тільки за наявністю або відсутності трофеїв. Стабільність і самовіддача наших гравців були дуже важливі, щоб забезпечити спадщину на найближчі 20-30 років. Це фундаментальна річ. Це покоління заслуговує титулу, і ми їдемо за ним в Катар. Але їх спадщина вже незаперечно, з трофеєм або без нього».
Раніше Мартінес назвав фаворитів ЧС-2022.
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