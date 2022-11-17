Бенезма: «Бразилія – фаворит ЧС-2022. Далі Аргентина і Іспанія»
Родрі не вважає збірну Іспанії фаворитом ЧС-2022
Хавбек «Манчестер Сіті» відмітив, що його команда проявить себе на турнірі в Катарі
17 листопада 13:44
Родрі / Фото - cultofcalcio.comПівзахисник збірної Іспанії Родрі поділився думкою про майбутній виступ національної команди на ЧС-2022 в Катарі.
Цитує Родріго Mundo Deportivo.
«Я думаю, що молодість – це вікова проблема. Я, коли починав, був молодим, але досить зрілим гравцем. У тих, хто приїжджає, вже є досвід гри в важливих матчах».
«Чи фаворити ми чемпіонату світу? Ні. Якщо говорити про індивідуальність, тобто дуже сильні команди. Але на колективному рівні жодна з них не показала себе набагато вище інших. Нам не вистачає одного маленького кроку, щоб виграти турнір. Переважає рівність, тому ми зосереджені на собі і вважаємо за краще не бути фаворитами, тому що це не так. Всі наші можливості повинні бути продемонстровані на поле».
Нагадаємо, головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес назвав фаворитів на перемогу на ЧС-2022.
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