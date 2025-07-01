Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола повідомив про чергову травму іспанського півзахисника Родрі Ернандеса, яку той отримав під час поєдинку 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу проти Аль Хіляля. Англійський клуб поступився з рахунком 3:4 в додатковий час та вилетів із турніру.

— Родрі поскаржився на свій стан. Він відчував дискомфорт, тому зараз йому необхідно пройти медичне обстеження. Очікується, що знадобиться час для повного відновлення, — заявив Гвардіола після гри.

Нагадаємо, минулого сезону Родрі вже зазнавав серйозної травми — розрив хрестоподібної зв’язки, через що він пропустив більшу частину сезону 2023/24. Нинішня ситуація викликає занепокоєння, адже іспанець нещодавно лише почав повертатися до стабільної ігрової форми.

Матч проти Аль Хіляля став останнім для Манчестер Сіті у поточному розіграші Клубного чемпіонату світу. Команда не змогла завоювати жодного трофея у 2025 році.