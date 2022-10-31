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«Рома» на останніх хвилинах позбавила шанувальників Серії А третьої сенсації в турі

Команда екс-хавбека «Динамо» була близькою до того, щоб відібрати очки у фаворита
Футбол Серія А
31 жовтня 21:27
«Рома» на останніх хвилинах позбавила шанувальників Серії А третьої сенсації в турі
Фото - Серія А

У 12-му турі італійської Серії А «Рома» у гостях здобула вольову перемогу над «Вероною».

Команда екс-хавбека «Динамо» Мігела Велозу була близькою до того, щоб відібрати очки у фаворита. Рахунок відкрив Давидович.

Однак одразу після цього поляк з героя перетворився на антигероя. Футболіст заробив вилучення.

У більшості «вовки» ще до перерви зрівняли рахунок силами Дзаньоло. А на останніх хвилинах матчу Вольпато й Ель-Шаараві вирвали перемогу.

«Рома» набрала 25 очок і на один пункт обійшла «Лаціо» й «Інтер». Відставання від «Мілана» – також один пункт.

Серія А, 12 тур

«Верона» – «Рома» 1:3

Голи: Давидович, 27 – Дзаньоло, 45+1, Вольпато, 88, Ель-Шаараві, 90+2

«Верона»: Монтіпо, Фараоні, Чекеріні (Гін, 46), Гюнтер, Давидович, Депаолі, Велозу (Маньяні, 68), Тамез, Онгла (Сулемана, 86), Анрі (Джурич, 78), Каллон (Лазанья, 46).

«Рома»: Руї Патрісіу, Карсдорп, Смолінг, Манчіні (Матич, 66), Рожер, Крістанте (Ель-Шаараві, 46), Пеллегріні, Камара (Шомуродов, 83), Дзаньоло (Вольпато, 57), Абрахам, Залевскі (Белотті, 57).

Попередження: Чеккеріні, Онгла, Гін – Крістанте

Вилучення: Давидович

Сергій Стаднюк
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Рома (Рим) Верона

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