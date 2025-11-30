Сергій Разумовський

У 13-му турі італійської Серії А Наполі мінімально обіграв Рому на виїзді з рахунком 1:0.

Доля матчу вирішилася в середині першого тайму: на 36-й хвилині Давід Нерес, колишній гравець Шахтаря, скористався своєю нагодою й відправив м’яч у сітку воріт господарів. Після пропущеного гола римляни змушені були розкриватися, намагаючись перехопити ініціативу, однак оборона Наполі діяла злагоджено й не дозволила створити достатньо моментів для взяття воріт.

У другому таймі Рома посилила тиск, намагаючись хоча б зрівняти рахунок, але гості впевнено відпрацьовували в обороні й грамотно збивали темп гри. В атаці Наполі робив ставку на швидкі контрвипади, тримаючи оборону суперника в напрузі до фінального свистка. Український нападник Роми Артем Довбик матч пропустив через травму, тож господарям бракувало варіативності попереду. Його конкурент Фергюсон провалив гру, отримавши оцінку 5.9.

Наполі набрав 28 очок і наздогнав лідера Мілан у турнірній таблиці. Рома втратила нагоду очолити таблицю і за додатковими показниками поступається Інтеру (по 27 балів).

Серія А, 13-й тур

Рома – Наполі 0:1

Гол: Давід Нерес, 36

Рома: Свілар, Ермосо, Манчіні, Ндіка, Челік, Крістанте (Ель-Айнауї 62), М. Коне, Веслі (Ель-Шаараві 82), Суле (Дібала 62), Лоренцо Пеллегріні (Бейлі 80), Е. Фергюсон (Бальданці 46)

Наполі: Мілінкович-Савич, Беукема, Ррахмані, Буонджорно, Ді Лоренцо, Лоботка, МакТоміней, Олівера, Нерес (Лукка 86), Хойлунд (Елмас 80), Ланг (Політано 70)

Попередження: Крістанте 54, Бальданці 73, Ндіка 87, Ель-Шаараві 90+3 – Лоботка 63, Беукема 64, Олівера 90+6

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Рома – Наполі.