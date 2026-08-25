Сергій Разумовський

Рома потужно стартувала в новому сезоні італійської Серії А. У матчі першого туру римляни на власному полі переконливо перемогли Фіорентину – 4:0. Господарі з перших хвилин заволоділи ініціативою, контролювали м’яч і регулярно створювали небезпеку біля воріт суперника.

Поєдинок на Стадіо Олімпіко розпочався за переваги Роми. Команда з Рима діяла агресивніше, швидше переходила з оборони в атаку та змушувала Фіорентину багато часу проводити біля власного штрафного майданчика.

Перший гол став результатом взаємодії Пауло Дібали та Доніелла Малена. Аргентинець знайшов передачею нідерландського нападника, а той скористався створеним моментом і точно пробив по воротах. Завдяки цьому Рома відкрила рахунок і закріпила свою перевагу в першому таймі.

Фіорентина намагалася змінити перебіг зустрічі після перерви, однак господарі не дозволили супернику перехопити ініціативу. Римляни продовжили діяти впевнено, а Дібала та Мален знову продемонстрували чудове взаєморозуміння.

Після чергової передачі Дібали Мален забив свій другий м’яч у матчі та подвоїв перевагу Роми. Цей гол фактично позбавив Фіорентину можливості спокійно повернутися в гру, адже гостям тепер потрібно було відігравати вже два м’ячі.

Невдовзі нідерландський форвард оформив хет-трик. І цього разу результативна атака знову розпочалася за участю Дібали. Таким чином, усі три голи Малена стали можливими завдяки передачам аргентинського футболіста. Дібала не лише допоміг команді контролювати гру, а й став одним із головних творців розгромної перемоги.

Фіорентина після третього пропущеного м’яча вже не змогла нав’язати Ромі серйозну боротьбу. Гості мали проблеми з організацією атак, часто втрачали м’яч і не знаходили ефективних способів пройти оборону римлян.

Наприкінці зустрічі Рома забила ще один гол. Ніколо Пізіллі скористався нагодою та встановив остаточний рахунок – 4:0. У підсумку Рома здобула впевнену перемогу та розпочала чемпіонат Італії з максимально позитивного результату.

Серія А, 1-й тур

Рома – Фіорентина 4:0

Голи: Мален, 27, 52, 60, Пісіллі, 88

Рома: Свілар, Ермосо (Кулейракіс 68), Манчіні, Ндіка, Луллі, Крістанте, М. Коне (Пісіллі 79), Веслі, Мора (Суле 54), Дібала (Ель-Айнауї 79), Мален (Кастро 68)

Фіорентина: Де Хеа, Додо, Драгушин, Раньєрі, Жоау Маріу (Вальде 80), Фаджолі (Улаї 62), Ндур, Брешіаніні (А. Хіменес 62), Мастантуоно (Кен 63), Атта (Мандрагора 74), М. Пеллегріно

Попередження: Ермосо 39, М. Коне 49 – Фаджолі 30, М. Пеллегріно 64

Нагадаємо, український нападник Роми Артем Довбик влітку на правах оренди перебрався до Болоньї.