Сергій Разумовський

У 23-му турі італійської Серії А Рома на виїзді мінімально поступилася Удінезе.

«Вовки» в непоганому настрої після виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи та. Але знову далася в знаки нестабільність команди травмованого українця Артема Довбика. Знову «вовкам» не вдалося забити на виїзді.

Удінезе з перших хвилин нав’язав жорсткий, в’язкий футбол: дальні удари, багато боротьби, дев’ять жовтих. Рома володіла м’ячем, та моментів майже не створювала. Після перерви Веслі перевірив Окоє, але гол забили господарі зі штрафного з рикошетом.

Наприкінці Рома мала шанс урятуватися. гол Крістанте скасували через офсайд, а на 97-й хвилині Манчіні не переграв Окоє. Удінезе втримав 1:0, здобув другу перемогу поспіль.

Команда піднялася на 9-те місце з 32 очками у турнірній таблиці. Рома залишилася з 43 балами та пропустила Ювентус на останню «лігочемпіонську» сходинку.

Серія А, 23-й тур

Удінезе – Рома 1:0

Гол: Еккеленкамп, 49

Удінезе: Окоє, Т. Крістенсен, Бертола (Кабаселе 79), Соле, Ехізібе, Карлстрем, Еккеленкамп (Дзаньоло 90+2), Міллер (Саррага 79), Земура, Атта, Девіс (Геє 56, Байо 90+1)

Рома: Свілар, Ермосо (Гіларді 70), Манчіні, Ндіка, Челік (Цімікас 79), Крістанте, Ель-Айнауї (Пісіллі 78), Веслі, Лоренцо Пеллегріні (Вентуріно 67), Суле (Важ 79), Мален

Попередження: Девіс, 17, Т. Крістенсен, 34, Земура, 62, Міллер, 69, Геє, 70 – Ндіка, 7, Манчіні, 48, Ель-Айнауї, 59, Лоренцо Пеллегріні, 67