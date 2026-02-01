Сергій Разумовський

Рома погодила умови оренди лівого вінгера Баварії Браяна Сарагоси. Як повідомляє у соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо, в угоді передбачена опція викупу, яка за певних умов може перетворитися на обов’язкову.

Для оформлення переходу римлянам також потрібно врегулювати питання з Сельтою, адже саме за цю команду Сарагоса виступав на правах оренди. Зазначається, що іспанський клуб отримає компенсацію за дострокове припинення орендної угоди, яку було укладено в липні 2025 року.

У поточному сезоні Сарагоса провів за Сельту 26 матчів у всіх турнірах. Він записав на свій рахунок два голи та чотири результативні передачі.

