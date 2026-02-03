Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду може залишити клуб із Саудівської Аравії під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє онлайн-видання Record, 40-річний футболіст почувається нещасливим у складі Аль-Насра та розглядає можливі варіанти продовження кар’єри за межами Саудівської Аравії. Серед потенційних напрямків називаються європейські чемпіонати, а також MLS.

За інформацією джерела, сума викупу Роналду може скласти близько 50 мільйонів євро. Португалець виступає за Аль-Наср із 2023 року, а його чинний контракт із клубом розрахований до 2027 року.

Згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt, ринкова вартість нападника, який раніше захищав кольори Реала, Манчестер Юнайтед, Ювентуса та Спортинга, оцінюється в 12 мільйонів євро.