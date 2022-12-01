Роналду може пропустити наступний матч чемпіонату світу-2022

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Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш заявив, що лідер команди Кріштіану Роналду може не зіграти у заключній зустрічі групового етапу чемпіонату світу-2022 зі збірною Південної Кореї:



Ми заміняли Роналду у двох попередніх матчах. Ми маємо план на випадок, якщо він не зможе зіграти. Немає такого гравця, якому було б гарантовано весь ігровий час. Якби у нас не було плану на такий випадок, то у нас нічого не виходило б.