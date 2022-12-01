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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Роналду може пропустити наступний матч чемпіонату світу-2022

Сантуш заявив, що у нього є план на такий випадок
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 грудня 18:25
Роналду може пропустити наступний матч чемпіонату світу-2022
Фото: Getty Images

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш заявив, що лідер команди Кріштіану Роналду може не зіграти у заключній зустрічі групового етапу чемпіонату світу-2022 зі збірною Південної Кореї:

Подивимось. Незабаром він почне тренуватись. Його шанси зіграти – 50 на 50, якщо він відновить тренування у звичайному режимі.

Ми заміняли Роналду у двох попередніх матчах. Ми маємо план на випадок, якщо він не зможе зіграти. Немає такого гравця, якому було б гарантовано весь ігровий час. Якби у нас не було плану на такий випадок, то у нас нічого не виходило б.

Нагадаємо, що Португалія достроково вийшла у плей-оф ЧС-2022.

Джерело: sport.ua Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна Португалії (футбол) Кріштіану Роналду

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