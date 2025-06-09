Кріштіану Роналду підтвердив, що не планує змінювати клубну прописку найближчим часом. Попри численні чутки щодо можливого повернення до Європи, форвард залишається в Аль-Насрі.

— Моє майбутнє? В основному нічого не зміниться. Чи залишаюсь в Аль-Насрі? Так, — наводить слова Роналду авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт Роналду з саудівським клубом чинний до 30 червня 2025 року, проте сторони вже розпочали переговори про нову угоду. За інформацією ЗМІ, клуб та влада Саудівської Аравії зацікавлені в подовженні співпраці з португальцем, враховуючи його глобальний імідж та спортивну форму.

Нагадаємо, Роналду приєднався до Аль-Насра у січні 2023 року та вже провів 105 матчів, у яких забив 93 голи.

У вихідні Роналду у складі збірної Португалії, допомігши команді виграти фінал Ліги націй у серії пенальті проти Іспанії (2:2, 5:3 пен).