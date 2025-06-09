Роналду назвав умову, яка дозволить йому продовжити кар'єру
Поки Кріштіану насолоджується моментом
42 хвилини тому
40-річний нападник Кріштіану Роналду поділився думками щодо завершення своєї професійної кар’єри після фіналу Ліги націй між Португалією та Іспанією.
Усі чудово знають, скільки мені років. Я вже близький до завершення кар’єри. Але поки насолоджуюся моментом. Якщо в мене не буде серйозної травми, то продовжу грати — заявив досвідчений бомбардир, слова якого передає інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, фінал Ліги націй УЄФА завершився перемогою збірної Португалії. Основний час гри з Іспанією закінчився з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися підопічні Роберто Мартінеса – 5:3. Роналду відзначився одним із голів у складі своєї команди.
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