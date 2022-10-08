Роналду незадоволений головним тренером МЮ

За Тен Хага португалець лише раз зіграв зі старту в матчі АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду незадоволений головним тренером команди Еріком Тен Хагом, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Роналду вважає, що метод Тен Хага з підготовки гравців є не дуже ефективним.

Відзначимо, що Роналду в нинішньому сезоні лише раз вийшов в стартовому складі команди на матч АПЛ.

Раніше також була інформація, що Роналду хоче покинути МЮ вже взимку.