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Роналду незадоволений головним тренером МЮ
За Тен Хага португалець лише раз зіграв зі старту в матчі АПЛ
08 жовтня 07:44
Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду незадоволений головним тренером команди Еріком Тен Хагом, повідомляє The Times.
За інформацією джерела, Роналду вважає, що метод Тен Хага з підготовки гравців є не дуже ефективним.
Відзначимо, що Роналду в нинішньому сезоні лише раз вийшов в стартовому складі команди на матч АПЛ.
Раніше також була інформація, що Роналду хоче покинути МЮ вже взимку.
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