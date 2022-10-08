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Роналду незадоволений головним тренером МЮ

За Тен Хага португалець лише раз зіграв зі старту в матчі АПЛ
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08 жовтня 07:44
Роналду незадоволений головним тренером МЮ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду незадоволений головним тренером команди Еріком Тен Хагом, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Роналду вважає, що метод Тен Хага з підготовки гравців є не дуже ефективним.

Відзначимо, що Роналду в нинішньому сезоні лише раз вийшов в стартовому складі команди на матч АПЛ.

Раніше також була інформація, що Роналду хоче покинути МЮ вже взимку.

Петро Приходько
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Теги

Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг

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