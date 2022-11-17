Роналду: «Нинішнім молодим гравцям все дістається простіше, їм не доводиться страждати»

Нападаючий «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду зізнався TalkTV, Що не дає поради молодим гравцям.

Але не можна їх в цьому звинувачувати, таке життя. Це нове покоління, нові технології їх відволікають. Вони слухають, але інформація в одне вухо влітає, а з іншого вилітає.

Мене це не дивує, але в той же час мені шкода, що відбувається так. Мені здається дивним, що вони не беруть приклад з кращих, з тих, хто у них перед очима. Я в свої 18-20 років завжди дорівнював на ван Ністелроя, Фердинанда, Кіна, Гіггза – ось чому я домігся такого успіху і так довго граю на високому рівні. Я стежу за своїм тілом і своєю головою.

Я не з тих, хто дає поради, я вважаю за краще подавати приклад. Я зразок для наслідування. Я приходжу щоранку і роблю одне і те ж. Я, мабуть, перший, хто приходить на тренування, і останній, хто йде. Деталі говорять самі за себе. І тому я і кажу, що вважаю за краще подавати приклад. Хтось слід йому, хтось – не особливо. Але у других кар'єра не буде довгою, я думаю.

Багато поколінь грали до 36-37. Нинішні грати так довго не будуть».