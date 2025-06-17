Капітан національної збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив символічний жест, передавши свою футболку з автографом президенту США Дональду Трампу. Це сталося через голову Європейської ради Антоніу Кошту, який і вручив подарунок американському лідерові.

На футболці Роналду залишив напис:Кріш

Президенту Дональду Трампу, Граємо за мир

У минулому сезоні 40-річний нападник провів 41 матч за свій клуб у всіх турнірах, забив 35 м’ячів і віддав чотири результативні передачі. Його чинний контракт діє до 30 червня 2025 року.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста наразі оцінюється в 12 мільйонів євро.

У складі збірної Португалії Роналду нещодавно став переможцем Ліги націй сезону 2024/2025.