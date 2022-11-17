Роналду: «Помітив, що в пресі мене стали частіше критикувати. Думаю, це через заздрощі»

Нападаючий « Манчестер Юнайтед » Кріштіану Роналду зізнався talksport, Що не може зрозуміти критику на свою адресу останнім часом.

Я ціную погані моменти за те, що вони дозволяють побачити, хто на твоєму боці, а хто починає тебе критикувати більше, тому що саме цього і чекав. Такі люди не люблять успішних людей.

За останні 4-5 місяців я помітив, що в пресі мене стали частіше критикувати. І часом я не розумію, чому так відбувається. Це стосується навіть португальської преси. Я не розумію цього.

Я думаю, що частина проблеми – заздрість. Ці люди хочуть прикрити недоліки і виставити себе з хорошого боку. Але я 21 рік граю в футбол на топ-рівні, я знаю, що до чого, для мене це не проблема.

Я не люблю читати пресу. Вся вона брехлива, сміттєва. Ну, нехай не вся, але в більшості своїй. Вона постійно бреше – про мене, про мою сім'ю. Навіщо мені читати статті, які намагаються створити негатив?

Для мене мають значення тільки ті, кому я подобаюся. Я не витрачаю час на тих, кому я не до душі. Мені такі люди нецікаві ».