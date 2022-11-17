Роналду: «Помітив, що в пресі мене стали частіше критикувати. Думаю, це через заздрощі»
Роналду – про популярність в соцмережах: «Я той фрукт, шматочок якого люди хочуть відкусити»
Форвард має 497 мільйонів підписників в Instagram
17 листопада 08:10
Нападаючий «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду розповів talkTV про популярність в соцмережах.
«Це не тільки тому, що я добре граю в футбол. Решта теж має значення. Потрібно бути харизматичним, та й хороша зовнішність допомагає.
Я не знаю справжньої причини. Але я той фрукт, шматочок якого люди хочуть відкусити».
Роналду лідер в світі за підписниками в Instagram. У нього з 497 мільйонів.
Також форвард висловився про критику.
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