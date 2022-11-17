Роналду – про те, що його футболок купили більше, ніж Мессі: «Ще один рекорд в моєму списку»

Форвард зізнався, що був задоволений статистикою

Нападаючий «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду зізнався TalkTV, що був задоволений рекордними продажами футболок після переходу в МЮ, обійшовши за цим показником Ліонеля Мессі після його переходу в ПСЖ.

«Звичайно, я був задоволений. Як ви знаєте, я не ганяюся за рекордами – це вони ганяються за мною. І ось ще один в моєму списку».

Цікаво, що футболок Мессі в ПСЖ все ж продали більше, ніж Роналду в МЮ по фінальній статистикою.

Також Роналду вважає, що багато йому заздрять.