Роналду – про популярність в соцмережах: «Я той фрукт, шматочок якого люди хочуть відкусити»
Роналду – про те, що його футболок купили більше, ніж Мессі: «Ще один рекорд в моєму списку»
Форвард зізнався, що був задоволений статистикою
17 листопада 09:10
Нападаючий «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду зізнався TalkTV, що був задоволений рекордними продажами футболок після переходу в МЮ, обійшовши за цим показником Ліонеля Мессі після його переходу в ПСЖ.
«Звичайно, я був задоволений.
Як ви знаєте, я не ганяюся за рекордами – це вони ганяються за мною. І ось ще один в моєму списку».
Цікаво, що футболок Мессі в ПСЖ все ж продали більше, ніж Роналду в МЮ по фінальній статистикою.
Також Роналду вважає, що багато йому заздрять.
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