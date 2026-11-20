Кріштіану Роналду опинився серед головних героїв незвичайної зустрічі на тренувальній базі Аль-Насра в Ер-Ріяді. Цього четверга клуб відвідав Неджметтін Білал Ердоган – син президента Туреччини та очільник Всесвітньої конфедерації етноспорту.

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Під час візиту почесний гість зустрівся з португальською суперзіркою, сенегальським нападником Садіо Мане та іншими представниками саудівського клубу. Серед учасників зустрічі також був виконавчий директор Аль-Насра португалець Жозе Семеду.

Аравійський клуб поділився кадрами візиту у соціальних мережах. На опублікованому відео можна побачити, як Білал Ердоган позує поруч із Роналду та Мане.

Bilal Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi! Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali için gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Al Nassr Kulübünü ziyaret etti. Çocuklarının da eşlik ettiği ziyarette Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile buluşan Erdoğan, yıldız futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Al Nassr Kulübü de resmi X hesabından buluşmaya ilişkin fotoğrafları, “Al Nassr Evi, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’ı ağırladı.” mesajıyla paylaştı — Haberler.com (@Haberler) November 19, 2026

Приїзд сина турецького президента пов'язаний із проведенням у столиці Саудівської Аравії Культурного фестивалю традиційних етноспортів. Масштабний захід об'єднав представників 18 країн, які демонструють свої традиції у 38 видах спорту та народних ігор.

Програма фестивалю охоплює кінні змагання, інтелектуальні випробування, традиційні ігри та стародавні бойові мистецтва. Таким чином, футбольні зірки Аль-Насра стали частиною міжнародної спортивно-культурної події.