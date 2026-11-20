Роналду приймав особливого гостя. Син президента Туреччини завітав на базу Аль-Насра
Неочікувана зустріч у Саудівській Аравії
Кріштіану Роналду опинився серед головних героїв незвичайної зустрічі на тренувальній базі Аль-Насра в Ер-Ріяді. Цього четверга клуб відвідав Неджметтін Білал Ердоган – син президента Туреччини та очільник Всесвітньої конфедерації етноспорту.
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Під час візиту почесний гість зустрівся з португальською суперзіркою, сенегальським нападником Садіо Мане та іншими представниками саудівського клубу. Серед учасників зустрічі також був виконавчий директор Аль-Насра португалець Жозе Семеду.
Аравійський клуб поділився кадрами візиту у соціальних мережах. На опублікованому відео можна побачити, як Білал Ердоган позує поруч із Роналду та Мане.
Приїзд сина турецького президента пов'язаний із проведенням у столиці Саудівської Аравії Культурного фестивалю традиційних етноспортів. Масштабний захід об'єднав представників 18 країн, які демонструють свої традиції у 38 видах спорту та народних ігор.
Програма фестивалю охоплює кінні змагання, інтелектуальні випробування, традиційні ігри та стародавні бойові мистецтва. Таким чином, футбольні зірки Аль-Насра стали частиною міжнародної спортивно-культурної події.
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