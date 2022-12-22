Екс-захисник МЮ: «Мессі – кращий гравець всіх часів. Роналду далекий від його рівня»
Роналду ще чекає пропозицій від європейських клубів
Якщо не вийде, то португалець відправиться в Аль-Наср
Португальський форвард Кріштіану Роналду ще чекає пропозицій від європейських клубів, повідомив журналіст Фабріціо Романо в своєму Twitter.
За інформацією джерела, Роналду прийняв пропозицію від Аль-Насра, але поки вирішив зробити паузу. Португалець все ще сподівається продовжити виступи в Європі.
Якщо пропозицій не буде, то Роналду незабаром перейде в Аль-Наср.
Відомо, що Аль-Наср запропонував Роналду 200 мільйонів євро в рік і контракт до 2025 року.
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