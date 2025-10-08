Португальський нападник саудівського Аль-Насра Криштіану Роналду вперше в історії футболу став мільярдером, повідомляє Bloomberg. Його статки оцінюються у 1,4 млрд доларів.

До цієї суми входять доходи від контрактів зі спонсорами, зарплата в клубі та прибутки від комерційної діяльності. Роналду виступає за Аль-Наср з 2023 року, а за новим контрактом, підписаним минулого літа, його річний дохід перевищує 400 млн євро.

За час виступів у саудівській команді Криштіану провів 111 матчів і забив 98 голів. Загалом на дорослому рівні за клуби у нього 1060 матчів, 799 голів та 257 результативних передач.

Кріштіану Роналду зараз у складі збірної Португалії готується до чергового матчу кваліфікації до ЧС-2026 проти Ірландії. Зустріч запланована на 11 жовтня, початок о 21:45.