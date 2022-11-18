Роналду: «У Португалії хороше покоління футболістів, на ЧС-2022 будемо боротися за перемогу»

Форвард вірить в те, що його команда виграє Мундіаль

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вірить в перемогу своєї команди на ЧС-2022. Його цитує Manchester Evening News.

«Я дуже оптимістичний. У нас фантастичний тренер і гарне покоління футболістів. З нетерпінням чекаю початку поїздки на неймовірний чемпіонат світу. Я мріяв про перемогу на чемпіонаті світу. Це буде складно, дуже складно. Але все може бути. Звичайно, ми будемо змагатися за перемогу».

У групі ЧС-2022 Португалія зіграє з Уругваєм, Ганою і Південною Кореєю.

Раніше Роналду розповів, коли планує закінчувати кар'єру.