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Роналду в другому матчі поспіль вийшов у старті – МЮ знову переміг

«Червоні дияволи» зуміли скористатися осічкою «Челсі»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
30 жовтня 20:11
Роналду в другому матчі поспіль вийшов у старті – МЮ знову переміг
Фото - AFP

У 14-му турі англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед» удома здолав «Вест Гем».

Раніше вигнаний з першої команди МЮ Кріштіану Роналду в другому матчі поспіль вийшов у стартовому складі. З португальцем команда знову домоглася позитивного результату.

Ще в першому таймі рахунок відкрив Решфорд. Гол англійця виявився єдиним у зустрічі.

«Манчестер Юнайтед» набрав 23 очки та потіснив «Челсі» з п'ятого рядка.

АПЛ, 14 тур

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Гем» 1:0

Гол: Решфорд, 38

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Магвайр, Мартінес, Шоу, Каземіро, Еріксен (Фред, 79), Еланга (Мактоміней, 61), Фернандес, Рашфорд, Роналду.

«Вест Гем»: Фаб'яньскі (Ареоля, 46),Крессвелл, Зума, Доусон, Керер, Райс, Соучек, Бенрахма, Даунс (Форнальс, 78), Боуен, Скамакка (Антоніо, 57).

Попередження: Бруну Фернандеш – Скамакка, Соучек, Керер

Сергій Стаднюк
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Теги

Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед Вест Хем

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