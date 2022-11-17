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Роналду: «Вірю, що ЧС в Катері буде найкращим в історії»
Лідер збірної Португалії вважає, що його команда здатна грати в будь-яких умовах
17 листопада 13:56
Кріштіану Роналду / Фото - eurosport.frКапітан та головна зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду в інтерв'ю LiveScore поділився очікуваннями від ЧС-2022 в Катарі.
«Клімат не стане проблемою для мене. Як професійні футболісти, ми готові, здатні грати в будь-яких умовах. Я вважаю за краще теплу погоду. Я сподіваюся, що це буде найкращий чемпіонат світу в історії. Я вірю в це. Проведення цього турніру на початку сезону – зовсім інше. Всі команди будуть в хорошій формі».
«Добре бути частиною збірної, в якій є поєднання молодих і досвідчених футболістів – різний вік, різні характери, різні думки, різні підходи. Це один з важливих аспектів в кращих командах світу. Що стосується збірної Португалії, то вважаю, що у нас хороший колектив і тренер. ЧС-2022 буде цікавим турніром».
Також Роналду розповів, з ким би хотів зіграти в фіналі ЧС-2022.
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