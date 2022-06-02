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Роналду вперше за 5 років залишився в запасі збірної Португалії

А потім вийшов на заміну на 62-й хвилині
Футбол Ліга націй UEFA
23:20
Роналду вперше за 5 років залишився в запасі збірної Португалії

В 1 -м турі Ліги націй Іспанія приймає Португалію, йде другий тайм.

Відзначимо, що лідер португальської збірної Кріштіану Роналду залишився в запасі. Таке трапилося вперше з 2017-го року. Тоді Роналду почав з лавки матч відбору на ЧМ_2018 проти Андорри.

Зараз в матчі йде 80-я хвилина, Португалія мінімально програє, а Роналду вийшов на заміну на 62-й хвилині.

Раніше стало відомо, що новий тренер «Манчестер Юнайтед» Ерік тен Хаг хоче зберегти Роналду в команді.

Петро Приходько
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Теги

Кріштіану Роналду збірна Португалії (футбол)

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