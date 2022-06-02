Не витримав конкуренції з Роналду. МЮ оголосив про прощання з Кавані
Роналду вперше за 5 років залишився в запасі збірної Португалії
А потім вийшов на заміну на 62-й хвилині
23:20
В 1 -м турі Ліги націй Іспанія приймає Португалію, йде другий тайм.
Відзначимо, що лідер португальської збірної Кріштіану Роналду залишився в запасі. Таке трапилося вперше з 2017-го року. Тоді Роналду почав з лавки матч відбору на ЧМ_2018 проти Андорри.
Зараз в матчі йде 80-я хвилина, Португалія мінімально програє, а Роналду вийшов на заміну на 62-й хвилині.
Раніше стало відомо, що новий тренер «Манчестер Юнайтед» Ерік тен Хаг хоче зберегти Роналду в команді.
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