Криштіану Роналду заявив, що не планує тренерську кар’єру після завершення виступів на полі, однак зацікавлений у розвитку проєктів у Саудівській Аравії.

Чому б і ні? Це залежить від багатьох факторів і появи можливостей, – сказав нападник Аль-Насра, відповідаючи на запитання про інвестування у спорт країни.

Я не звичайна людина, якщо чесно. У мене не такий стиль мислення, як у більшості футболістів. Не кажу, що я кращий – я просто думаю інакше.

Можу прямо зараз сказати, що ніколи не буду тренером. Хоча... «ніколи» – занадто сильне слово. Але це точно не входить у мої плани на найближчі 5, 10, 20 років. Хоча життя завжди готує сюрпризи.

А от брати участь у проєктах і розвитку країни – так. Я приїхав сюди не тільки грати у футбол. Я приїхав змінювати країну та її культуру. Я частина цього процесу. Я багато разів говорив: я португалець, але тепер я – частина Саудівської Аравії, – заявив Роналду.