Роналду забив 986 м'яч у кар'єри, але одразу ж не реалізував пенальті, а його команда програла команді українця. Відео
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Аль-Ахлі здобув вольову перемогу над Аль-Насром у перенесеному матчі дев’ятого туру чемпіонату Саудівської Аравії. Господарі пропустили першими, але відповіли трьома голами та виграли з рахунком 3:1.
Зустріч розпочалася вдало для гостей. На 14-й хвилині Кріштіану Роналду вивів Аль-Наср уперед, а невдовзі отримав нагоду подвоїти перевагу своєї команди. Однак на 17-й хвилині португалець не реалізував пенальті.
Аль-Ахлі відігрався перед самою перервою. На першій компенсованій до першого тайму хвилині Галену відновив рівновагу – 1:1.
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Після перерви господарі схилили хід поєдинку на свою користь. На 71-й хвилині Айвен Тоуні влучно пробив з одинадцятиметрової позначки, а через чотири хвилини Рожер Ібаньєс ударом головою встановив остаточний рахунок.
Попри поразку Аль-Насра, Роналду наблизився до позначки в 1000 голів у професійній кар’єрі. М’яч у ворота Аль-Ахлі став для нападника 986-м у матчах за клуби та збірну Португалії. Тепер йому бракує 14 голів до цього рубежу.
Український півзахисник Аль-Ахлі Артем Бондаренко не взяв участі у зустрічі. Футболіст не потрапив ані до стартового складу, ані до числа запасних.
Після перемоги Аль-Ахлі піднявся на четверте місце в таблиці, набравши 24 очки. Аль-Наср із 28 балами залишився третім. Лідирує в чемпіонаті Аль-Хіляль, який має 30 очок і гру в запасі.
Чемпіонат Саудівської Аравії, 9-й тур
Аль-Ахлі – Аль-Наср 3:1
Голи: Галену, 45+1, Тоуні, 71 (пенальті), Ібаньєс, 75 – Роналду, 14
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