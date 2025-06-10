Збірна Португалії стала двократним переможцем Ліги націй, здолавши у фіналі збірну Іспанії. Матч тривав понад 120 хвилин — основний і додатковий час завершився з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті перемогу здобула команда Роберто Мартінеса.

10 червня Кріштіану Роналду, капітан збірної Португалії, зробив публікацію в соцмережах:

З Днем Португалії!

Нагадаємо, 10 червня відзначається День Португалії, на честь поета Луїш де Камойнша, який помер у цей день у 1560 році.

У фінальному матчі Роналду отримав ушкодження і був замінений. Ймовірно, ця гра могла стати останньою у його кар’єрі за збірну, але офіційного підтвердження наразі немає.

Контракт Кріштіану з Аль-Насром діє до кінця червня 2025 року, тож вже найближчим часом очікується ясність щодо його клубного майбутнього.