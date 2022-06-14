Чемпіон світу загинув в боях за Маріуполь
Російські окупанти завдали великих пошкоджень стадіону «Маріуполя». фото
Футбольний газон повністю знищений
У Маріуполі через обстріл напівзруйновано муніципальний стадіон ім. В.С. Бойко. Про це повідомив в Facebook віце-президент ФК «Маріуполь» Андрій Санін.
«Продовжуємо публікацію наслідків приходу так званого «російського світу» в Маріуполь. Це домашній стадіон ФК «Маріуполь», міський стадіон імені Володимира Семеновича Бойко. Футбольний газон помер без регулярного поливу. Сліди від російських артилерійських ударів як на поле, так і на трибунах. Усередині адміністративної будівлі все розбите мародерами. «російський світ», горе в пеклі!»
Нагадаємо, раніше російські окупанти відібрали клубні автобуси ФК «Маріуполь».
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