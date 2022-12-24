російський клуб наполягає, що повинен отримати гроші за трансфер Зінченка

«уфа» вимагає відсоток від переходу

російська «уфа» хоче отримати відсоток за трансфер півзахисника Олександра Зінченка із «Ман Сіті» в «Арсенал».

У клубі впевнені, що отримають свої гроші і наполягають на правилі FIFA.

«уфа» в будь-якому випадку отримає гроші за Зінченко. Питання тільки в термінах».

Зінченко грав на росії в 2015 і 2016-му роках. Про конкретну суму не повідомляється.

Також клуб був близький до розформування.