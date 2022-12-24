Зінченко: «Жезус – велика втрата для «Арсеналу», але впевнений, він повернеться сильнішим»
російський клуб наполягає, що повинен отримати гроші за трансфер Зінченка
«уфа» вимагає відсоток від переходу
російська «уфа» хоче отримати відсоток за трансфер півзахисника Олександра Зінченка із «Ман Сіті» в «Арсенал».
У клубі впевнені, що отримають свої гроші і наполягають на правилі FIFA.
«уфа» в будь-якому випадку отримає гроші за Зінченко. Питання тільки в термінах».
Зінченко грав на росії в 2015 і 2016-му роках. Про конкретну суму не повідомляється.
Також клуб був близький до розформування.
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