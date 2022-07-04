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російський тренер не вніс гравця збірної України на матч Ліги чемпіонів

Зубков не зіграє в першому офіційному матчі «Ференцвароша» після літньої перерви
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
07:45
російський тренер не вніс гравця збірної України на матч Ліги чемпіонів
Олександр Зубков / Фото: Ferencváros

Півзахисник збірної України Олександр Зубков не потрапив в заявку угорського «Ференцвароша» на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Тоболу».

Матч проти «Тоболу» «Ференцварош» проведе 6 липня.

Відзначимо, що раніше з'являлася інформація про зацікавленість «Шахтаря» в поверненні Зубкова.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні з'явилася інформація, що Зубков відмовляється тренуватися під керівництвом Станіслава Черчесова.
Однак, гравець потім ще зіграв в чемпіонаті Угорщини в семи матчах.
Карен Агабекян
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Теги

Олександр Зубков Ференцварош

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