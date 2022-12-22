Ротань продовжить тренувати молодіжну збірну України

Також юніорську команду продовжить тренувати Нагорняк

УАФ продовжила контракти з двома тренерами молодіжних збірних України.

На своєму посту залишиться Руслан Ротань. Угода з ним автоматично продовжено до завершення Олімпійських ігор-2024. Ця опція автоматично була задіяна після виходу України на молодіжний Євро-2023.

До слова, Вчора Ротань став головним тренером «Олександрії». Він буде поєднувати обидва пости.

Також УАФ продовжила контракт з Сергієм Нагорняком. Він продовжить очолювати юніорську збірну України U-19 ще півроку.