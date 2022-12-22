«Олександрія» оголосила про призначення Ротаня
Ротань продовжить тренувати молодіжну збірну України
Також юніорську команду продовжить тренувати Нагорняк
22 грудня 20:17
УАФ продовжила контракти з двома тренерами молодіжних збірних України.
На своєму посту залишиться Руслан Ротань. Угода з ним автоматично продовжено до завершення Олімпійських ігор-2024. Ця опція автоматично була задіяна після виходу України на молодіжний Євро-2023.
До слова, Вчора Ротань став головним тренером «Олександрії». Він буде поєднувати обидва пости.
Також УАФ продовжила контракт з Сергієм Нагорняком. Він продовжить очолювати юніорську збірну України U-19 ще півроку.
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