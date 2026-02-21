Сергій Разумовський

У 23-му турі португальскої Прімейри Бенфіка на своєму полі впевнено розібралася з АВШ, оформивши комфортну перемогу 3:0 ще до перерви.

Рахунок був відкритий уже на 11-й хвилині, коли відзначився Ба. Після цього господарі продовжили тиснути й подвоїли перевагу завдяки голу Барренчеа, а під кінець крапку в першому таймі поставив Рафа Сілва, довівши рахунок до розгромного.

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков за невідомої причини не потрапив навіть до заявки на матч. Натомість у воротах лісабонців увесь поєдинок відіграв Анатолій Трубін: роботи в нього фактично не було — жодного сейву, лише три кидки, 15 дотиків до м’яча та 82% точних передач (9 із 11). За підсумками зустрічі голкіпер отримав оцінки 6.6 від WhoScored і 6.7 від SofaScore.

Бенфіка набрала 55 очок і на чотири бали наблизилася до Порту в боротьбі за чемпіонство. Проте у конкурента є матч у запасі. Спортінг (58) – другий.

Чемпіонат Португалії, 23-й тур

Бенфіка – АВШ 3:0

Голи: Ба, 11, Барренчеа, 30, Рафа Сілва, 43