У понеділок, 16 червня, а також у ніч на 17 червня в США відбудеться другий ігровий день Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року. На глядачів чекають три поєдинки 1-го туру групового етапу.

Розклад матчів на 16 червня (за київським часом):

Клубний чемпіонат світу-2025 проходить з 15 червня по 13 липня в США. У турнірі беруть участь 32 команди, розділені на 8 груп по 4 клуби. До плей-оф вийдуть по два найкращі представники з кожної групи.