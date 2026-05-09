Сергій Разумовський

Сельта здобула сенсаційну виїзну перемогу над мадридським Атлетико у матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги. Команда з Віго виграла на Метрополітано з рахунком 1:0, попри помітну ігрову перевагу господарів.

Атлетико більше володів м’ячем і частіше загрожував воротам суперника, однак реалізувати свої моменти мадридці так і не змогли. Натомість Сельта дочекалася свого шансу після перерви: на 62-й хвилині Борха Іглесіас забив єдиний м’яч у зустрічі та приніс гостям надзвичайно важливі три очки.

Для Сельти ця перемога має велике турнірне значення. Команда набрала 50 очок і зберегла нехай невеликі, але реальні шанси наздогнати Бетис, який із 56 балами веде боротьбу за п’яте місце — останню позицію в зоні Ліги чемпіонів. Також галісійці зміцнили свої позиції у боротьбі за єврокубки та випереджають Хетафе, який має 44 очки та матч у запасі.

Атлетико, попри поразку, залишається на четвертому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. У мадридців 63 очки, і наразі команда не відчуває серйозної загрози своїй позиції в зоні Ліги чемпіонів.

Ла Ліга, 35-й тур

Атлетико – Сельта 0:1

Гол: Борха Іглесіас, 62

Атлетико: Облак, Пубіль, Хіменес (Ле Норман, 20; Кубо, 70), Ганцко, Руджері, Льоренте, Коке, Баена (Варгас, 69), Лукман (Моліна, 60), Ґрізманн (Альмада, 60), Сьорлот

Сельта: Раду, Родрігес, Лаго, Алонсо, Нуньєс (Каррейра, 68), Лопес, Моріба, Мінгеса (Рістіч, 89), Дуран (Аспас, 68), Сведберг (Альварес, 77), Іглесіас (Жутгла, 68)

Попередження: Баена (66) – Моріба (19), Лопес (77)

Відео: MEGOGO