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Всесвітні ігри 2022. День 5

Рудько пропустив п'ять м'ячів, а його польський клуб з ганьбою вилетів з ЛЧ

Команда з Азербайджану пройшла першу стадію кваліфікації, створивши неймовірний камбек
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
12 липня 22:19
Рудько пропустив п'ять м'ячів, а його польський клуб з ганьбою вилетів з ЛЧ
Артур Рудько / Фото - Лех Познань

В матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Карабах» удома розгромив «Лех».

Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою польського клубу (1:0 ). А вже на першій хвилині другої зустрічі перевага подвоїв Вельде.

Але після цього азербайджанці створили камбек. У воротах українця Артура Рудька виявилося цілих п'ять м'ячів. Орендований у «Динамо» вінгер Георгій Цитаїшвілі вийшов на заміну на 72-й хвилині.

«Карабах» з рахунком 5:2 переміг у двохматчевому протистоянні і пройшов в наступний раунд. «Лех» відправився у Лігу конференцій.

Ліга чемпіонів. Перший раунд кваліфікації, матч-відповідь

«Карабах» – «Лех» 5:1

Голи: Каді, 14, 74, Озобіч, 42, Медіна, 56, Гусейнов, 77 – Вельде, 1

«Карабах»: Медведєв, Вешович (Гусейнов, 76), Магомедалієв, Медіна, Озобіч (Овусу, 77), Рішард, Зубір, Каді, Джафаргулієв (Байрамов, 76), Янкович (Ібрагімлі, 83), Ваджі (6) .

«Лех»: Рудько, Міліч, Шатка, Ребошу (Дуглас, 85), Перейра, Муравськи (Мархвінські, 85), Карлстрем (Квеквескірі, 85), Амарал (Цитаішвілі, 72), Скурась (Шимчак, 72), Вельде .

Попередження: Рішард, Медіна, Джафаргулієв, Каді – Міліч

Сергій Стаднюк
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Теги

Лех Артур Рудько Карабах

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