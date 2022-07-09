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«Рух» упевнено переграв польський клуб

Львів'яни провели благодійний матч
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:54
«Рух» упевнено переграв польський клуб
Фото - Рух Львів

У благодійному матчі « Рух » впевнено переграв «Ягеллонію».

На перерву львів'яни пішли за мінімальної переваги завдяки голу Сапуги. У другому таймі рахунок подвоїв Руніч.

Поляки зуміли оформити лише гол престижу. На другий компенсованої хвилині забив Поспішил.

«Ягеллонія» – «Рух» 1:2

Голи: Поспішил, 90+2 – Сапуга, 40, Руніч, 56.

«Рух»: Паньків, Лях, Холод (Кітела, 85), Білий, Роман (Сич, 45), Федорчук (Пастух, 76), Підгурський (Таллес, 45), Бойчук (Квасниця, 72), Сапуга, Руніч (Притула, 72), Климчук (Карабін, 72).

Раніше «Рух» перехопив капітана «Львова».

Сергій Стаднюк
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Рух Ягеллонія

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