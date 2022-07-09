«Рух» перехопив капітана «Львова»
«Рух» упевнено переграв польський клуб
Львів'яни провели благодійний матч
Фото - Рух Львів
У благодійному матчі « Рух » впевнено переграв «Ягеллонію».
На перерву львів'яни пішли за мінімальної переваги завдяки голу Сапуги. У другому таймі рахунок подвоїв Руніч.
Поляки зуміли оформити лише гол престижу. На другий компенсованої хвилині забив Поспішил.
«Ягеллонія» – «Рух» 1:2
Голи: Поспішил, 90+2 – Сапуга, 40, Руніч, 56.
«Рух»: Паньків, Лях, Холод (Кітела, 85), Білий, Роман (Сич, 45), Федорчук (Пастух, 76), Підгурський (Таллес, 45), Бойчук (Квасниця, 72), Сапуга, Руніч (Притула, 72), Климчук (Карабін, 72).
Раніше «Рух» перехопив капітана «Львова».
Коментарі 0