Рух святкував перемогу над СК Полтава в поєдинку 1 туру УПЛ. Матч у Львові завершився з рахунком 2:1.

Обидві команди обмінялись голами на старті зустрічі. Спочатку атака господарів призвела до автоголу новачка УПЛ на 11-й хвилині гри.

Полтаві знадобилося 6 хвилин, аби відновити паритет. В епізод з влучанням м'яча в руку Холода втрутився VAR і після перегляду арбітра було призначено пенальті, який реалізував Марусич. 32-річний ветеран провів історичний гол Полтави в еліті.

По перерві обидві команди шукали щастя біля чужих воріт, поки на 70-й хвилині вилучення за другу жовту не отримав вийшовший на заміну Шаповалов. Захисник Полтави підвів гостей, які закінчували матч вдесятьох.

На останніх хвилинах Рух закрив Полтаву на власній половині. що призвело до забитого голу Романа. Ексгравець молодіжної збірної України підключився до атаки і ударом в дальній кут приніс перемогу своїй команді.

УПЛ. 1 тур

Рух - СК Полтава

Місюра, 11 (автогол), Роман, 86 - Марусич, 17 (з пенальті)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Рух - СК Полтава.