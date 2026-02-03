Руні: «Манчестер Юнайтед знову виглядає як звичний Манчестер Юнайтед»
Експерт прокоментував роботу нового тренера червоних дияволів
близько 2 годин тому
Вейн Руні / фото - Getty
Колишній футболіст Манчестер Юнайтед і збірної Англії Уейн Руні поділився своєю думкою щодо діяльності Майкла Карріка на посаді головного тренера червоних дияволів.
Манчестер Юнайтед знову виглядає як звичний Манчестер Юнайтед. Каррік добре виконує свою роботу. Якщо Майкл продовжить у такому ж дусі, він заслуговує залишитися та працювати з командою й надалі, зазначив ексфорвард Червоних дияволів у подкасті The Wayne Rooney Show
Під керівництвом Майкла Карріка манкуніанці здобули три перемоги поспіль у чемпіонаті. Наразі Манчестер Юнайтед має 41 очко та посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від третьої Астон Вілли на п’ять балів.
