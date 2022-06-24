Руні оголосив про рішення покинути англійський клуб
Легендарний англійський нападник Вейн Руні покинув посаду головного тренера «Дербі Каунті». Слова фахівця передає прес-служба клубу.
Протягом літа я пильно стежив за розвитком подій, пов'язаних із власниками «Дербі Каунті». Сьогодні я зустрівся з управлінцями, щоб повідомити їх про своє рішення покинути клуб. Заради справедливості вони дуже намагалися змінити моє рішення, але воно вже прийняте.
Моє перебування у клубі було американськими гірками в плані емоцій, але я мушу сказати, що насолоджувався цим викликом. Вважаю, що зараз командою має керувати людина зі свіжими силами, не схильна до впливу подіями, що відбулися за останні 18 місяців.
Я згадуватиму свій час у «Дербі» з великою гордістю і хотів би подякувати всім моїм співробітникам, гравцям та вболівальникам за їхню неймовірну підтримку. Я ніколи не забуду вас і сподіваюся побачити всіх вас знову у найближчому майбутньому та у більш щасливі часи.
Зазначимо, що «Дербі» за результатами минулого сезону покинув Чемпіоншип. З клубу зняли в сумі 21 очко за організаційні та фінансові проблеми.
Раніше Руні заявив про бажання тренувати два клуби АПЛ.
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