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Руні оголосив про рішення покинути англійський клуб

Молодий фахівець не дочекався налагодження ситуації в «Дербі»
Футбол Футбол в Європі
24 червня 22:50
Руні оголосив про рішення покинути англійський клуб
Вейн Руні / Фото - Daily Nation

Легендарний англійський нападник Вейн Руні покинув посаду головного тренера «Дербі Каунті». Слова фахівця передає прес-служба клубу.

Протягом літа я пильно стежив за розвитком подій, пов'язаних із власниками «Дербі Каунті». Сьогодні я зустрівся з управлінцями, щоб повідомити їх про своє рішення покинути клуб. Заради справедливості вони дуже намагалися змінити моє рішення, але воно вже прийняте.

Моє перебування у клубі було американськими гірками в плані емоцій, але я мушу сказати, що насолоджувався цим викликом. Вважаю, що зараз командою має керувати людина зі свіжими силами, не схильна до впливу подіями, що відбулися за останні 18 місяців.

Я згадуватиму свій час у «Дербі» з великою гордістю і хотів би подякувати всім моїм співробітникам, гравцям та вболівальникам за їхню неймовірну підтримку. Я ніколи не забуду вас і сподіваюся побачити всіх вас знову у найближчому майбутньому та у більш щасливі часи.

Зазначимо, що «Дербі» за результатами минулого сезону покинув Чемпіоншип. З клубу зняли в сумі 21 очко за організаційні та фінансові проблеми.

Раніше Руні заявив про бажання тренувати два клуби АПЛ.

Сергій Стаднюк
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Теги

Уейн Руні Дербі Каунті Чемпіоншип

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