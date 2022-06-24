Руні оголосив про рішення покинути англійський клуб

Вейн Руні / Фото - Daily Nation

Легендарний англійський нападник Вейн Руні покинув посаду головного тренера «Дербі Каунті». Слова фахівця передає прес-служба клубу.

Моє перебування у клубі було американськими гірками в плані емоцій, але я мушу сказати, що насолоджувався цим викликом. Вважаю, що зараз командою має керувати людина зі свіжими силами, не схильна до впливу подіями, що відбулися за останні 18 місяців.

Я згадуватиму свій час у «Дербі» з великою гордістю і хотів би подякувати всім моїм співробітникам, гравцям та вболівальникам за їхню неймовірну підтримку. Я ніколи не забуду вас і сподіваюся побачити всіх вас знову у найближчому майбутньому та у більш щасливі часи.