Русин міг продовжити свою кар’єру в ЛНЗ
Клуб та футболіст не змогли домовитися щодо умов особистого контракту
близько 1 години тому
Український форвард Сандерленду Назарій Русин міг продовжити кар'єру у черкаському ЛНЗ. Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, 26-річний нападник вів переговори з представником УПЛ, проте сторони так і не дійшли згоди щодо умов особистого контракту гравця.
Минулого сезону Русин зіграв 17 матчів за хорватський Хайдук, провівши на полі 716 хвилин і відзначившись однією гольовою передачею. За Сандерленд він зіграв 10 поєдинків, сумарно провівши 162 хвилини.
Контракт Назарія з англійським клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Transfermarkt оцінює його трансферну вартість в один мільйон євро. Усього за Сандерленд українець провів 32 матчі, в яких забив два голи та зробив одну результативну передачу.