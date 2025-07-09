Павло Василенко

Новачок Другої ліги ФК Лісне оголосив про призначення Олександра Рябоконя на посаду головного тренера команди.

Саме під проводом 61-річного українського фахівця колектив з Київщини дебютує на професійному рівні. Зазначимо, що з початку 2025 року Рябоконь обіймав посаду тренера-консультанта ФК Лісне.

Рябоконь тривалий час очолював чернігівську Десну (2008-2010, 2012-2022). Також фахівець був наставником Діназа, Севастополя, ПФК Львів, Дніпра (Черкаси), Борисфена, Динамо (Мінськ) та Оболоні.

Базовою датою першого туру Другої ліги є 26 липня 2025 року.