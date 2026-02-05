Головний тренер Лівого Берега Олександр Рябоконь підбив підсумки контрольного поєдинку проти сумської Вікторії, в якому його команда здобула переконливу перемогу з рахунком 4:1. Матч відбувся у манежі тренувальної бази Динамо у Віті-Литовській.

Це був хороший спаринг проти сильного суперника. Коли граєш у комфортних умовах, можна отримати значно більше корисної інформації. Будемо ретельно аналізувати цю гру. Футболісти нашої команди впевнено контролювали м’яч і добре рухалися. Вважаю, що в першому таймі зіграли солідно. На другу половину зустрічі повністю змінили склад. Футболісти на перегляді намагалися проявити себе з найкращого боку і справили приємне враження. Усі гравці нашої команди зіграли якісно.

У четвер у рамках Меморіалу Макарова зіграємо проти Локомотива. З максимальною відповідальністю підходитимемо до цього матчу. Новачки отримають ще один шанс проявити себе. Ця гра буде спрямована на те, щоб і надалі цілеспрямовано набирати форму. Намагатимемося допомогти нашій молодіжній команді набрати залікові очки в цих традиційних змаганнях, — наводить слова Олександра Рябоконя клубна пресслужба.