Рябоконь: «Швидко згадав, як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти з автомата»

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну тренер вступив до тероборони

Олександр Рябоконь / Фото - ФК Десна

Колишній тренер «Десни» Олександр Рябоконь зізнався в інтерв'ю SportArena зізнався, що він на «ти» зі зброєю.

Я рік грав за київський «СКА», служив в самому Луганську, це також були якісь патрулювання, охорона території, ну їздили й на стрільби. До речі, я був у артилерійському дивізіоні. Досить давно, я вже і забув про це навіть, виїжджали на полігон, тому трохи був знайомий, з АК теж, але це було дуже давно. З автоматом все швидко згадалося — як розбирати, збирати, прицілюватися, стріляти. Стріляю непогано, у необхідний момент рука не здригнеться, це добре. Якщо побачу ворога – пристрелю одразу.

Нагадаємо, фахівець вступив до тероборони після повномасштабного вторгнення рф в Україну.