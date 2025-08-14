Полісся після першого матчу в Словаччині дозволило Пакшу до останнього претендувати на вихід в плей-офф кваліфікації ЛК.

Підопічні Руслана Ротаня пропустили в кожному з таймів по голу і майже весь другий тайм житомиряни були змушені думати про збереження результату, попри брак реалізації своїх нагод.

На допомогу Поліссю прийшов гол на останніх секундах гри від Таллеса, який вийшов наприкінці зустрічі і у вирішальний момент остаточно зняв всі питання про вихід Полісся в наступний раунд.

За підсумком двох зустрічей Полісся гарантувало собі вихід до заключного раунду кваліфікації Ліги конференцій, де поміряється силами з дворазовим фіналістом турніру Фіорентиною.

Ліга конференцій. 3 кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

Пакш – Полісся 2:1 (перший матч – 0:3)

Голи Сабо, 39, Тот, 49 – Таллес, 90+6

21 та 28 серпня Полісся чекає двоматчеве протистояння з Фіорентинами.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Пакш - Полісся.