Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»

Екс-тренер «Динамо» розкритикував футбольні організації
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:50
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»

Колишній тренер «Динамо» і збірної України Йожеф Сабо розкритикував UEFA і FIFA через їхнє ставлення до росії.

«Мені абсолютно не подобається позиція FIFA і UEFA. На чолі цих організацій сидять люди, які продалися росії за гроші. Майже весь світ не хоче мати справ з росією, а UEFA все одно робить по-своєму. Думаю, без грошей « Газпрому » тут не обійшлося».

Також була інформація, що УЄФА має намір поступово послаблювати санкції щодо росії.

«Пройде трохи часу і UEFA, і FIFA взагалі дозволять російським клубам і збірної брати участь в їх турнірах. Я в цьому впевнений. Їх не цікавить те, що в Україні гинуть люди. Таких людей, які підтримують росію, треба карати!

Інфантіно і Чеферіна живуть за гроші росії та інших країн. Вони продали чемпіонат світу в росію і Катар. Де взагалі Катар на карті, і чому раптом вирішили проводити чемпіонат світу в грудні?»


UEFA може провести турнір на росії в травні.

Також UEFA пригрозила Україні виключенням із організації.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

FIFA UEFA Йожеф Сабо

Коментарі 1

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.
24 грудня 2022р. 15:37
Браво, пане Сабо!
0 0
Відповісти

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол Футбол в Європі
12:27
FIFA повідомила, що жоден з матчів ЧС-2022 не був договірним
FIFA повідомила, що жоден з матчів ЧС-2022 не був договірним
Футбол Чемпіонат світу з футболу
07:28
А як же санкції? UEFA хоче провести в росії міжнародний турнір
А як же санкції? UEFA хоче провести в росії міжнародний турнір
Футбол Футбол в Європі
23 грудня 12:00
UEFA – мафія. В організації не хочуть втрачати росію як члена і готуються до повернення команд країни-агресора
UEFA – мафія. В організації не хочуть втрачати росію як члена і готуються до повернення команд країни-агресора
Футбол У світі
23 грудня 10:41
Палкін: «FIFA захищає футболістів, але повинна захищати і клуби. «Шахтар» хоче справедливості»
Палкін: «FIFA захищає футболістів, але повинна захищати і клуби. «Шахтар» хоче справедливості»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21 грудня 15:43
Шанс для Гондурасу, Панами та Габону, але не України. Відомий формат ЧС-2026
Шанс для Гондурасу, Панами та Габону, але не України. Відомий формат ЧС-2026
Футбол Збірна України
21 грудня 09:19

Новини: Футбол

Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Українські легіонери
16:57
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Українська Прем'єр-ліга
16:00
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
Українська Прем'єр-ліга
14:45
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Ліга 1
14:28
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
Англійська Прем'єр-ліга
14:07
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Українська Прем'єр-ліга
13:50
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Українська Прем'єр-ліга
13:12
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
Українська Прем'єр-ліга
12:50
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол в Європі
12:27
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини