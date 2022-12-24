Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»

Екс-тренер «Динамо» розкритикував футбольні організації

Колишній тренер «Динамо» і збірної України Йожеф Сабо розкритикував UEFA і FIFA через їхнє ставлення до росії.

«Мені абсолютно не подобається позиція FIFA і UEFA. На чолі цих організацій сидять люди, які продалися росії за гроші. Майже весь світ не хоче мати справ з росією, а UEFA все одно робить по-своєму. Думаю, без грошей « Газпрому » тут не обійшлося».

Також була інформація, що УЄФА має намір поступово послаблювати санкції щодо росії.

«Пройде трохи часу і UEFA, і FIFA взагалі дозволять російським клубам і збірної брати участь в їх турнірах. Я в цьому впевнений. Їх не цікавить те, що в Україні гинуть люди. Таких людей, які підтримують росію, треба карати! Інфантіно і Чеферіна живуть за гроші росії та інших країн. Вони продали чемпіонат світу в росію і Катар. Де взагалі Катар на карті, і чому раптом вирішили проводити чемпіонат світу в грудні?»

UEFA може провести турнір на росії в травні.

Також UEFA пригрозила Україні виключенням із організації.