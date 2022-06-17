Сабо: «В 1999-му путін заходив в роздягальню збірної України. Все перевіряли, у нього нечиста душа»

Тоді «синьо-жовті» грали в Москві зі збірною росії

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо згадав про зустріч з президентом рф владимиром путіним.

«Дійсно, коли ми грали в Москві в 1999 році, путин заходив в роздягальню. Він був молодий зовсім. Але я знав, що він був КДБ-шником. Тому що все перевіряли. Якщо хтось, десь написав - відразу перевіряли. У нього нічого свого немає. У нього душа нечиста ».

Раніше колишній капітан збірної росії заявляв, що він готовий встати на коліна перед путіним, щоб той зупинив війну.