Сергій Разумовський

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах розглядає можливість звернутися до керівництва клубу з проханням про взаємне розірвання контракту вже під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Team Talk.

Причиною такого кроку називають незадоволення єгиптянина своєю роллю в команді цього сезону. Салах невдоволений кількістю ігрових хвилин, а також погіршенням стосунків із головним тренером Арне Слотом. Конфліктні моменти й обмежений час на полі, за інформацією джерела, підштовхують футболіста до думки про зміну клубу.

Попри це, керівництво Ліверпуля наразі не розглядає варіант із продажем чи розірванням контракту з одним із лідерів команди. У клубі хочуть, щоб Салах залишився й надалі виступав на Енфілді.

Водночас ситуацією уважно користуються потенційні претенденти. Кілька клубів із Саудівської Аравії серйозно зацікавлені в підписанні 33‑річного вінгера й готові зробити спробу переманити його вже найближчим часом, якщо конфлікт із Ліверпулем загостриться.

А мерсисайдці проведуть важливий матч Ліги чемпіонів. Стежити за всіма перипетіями навколо поєдинку загального етапу та подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 9 грудня, на сторінці події Інтер – Ліверпуль на Xsport. Початок – о 22:00.