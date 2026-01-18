Сергій Разумовський

У матчі за бронзу Кубка африканських націй збірна Нігерії здолала Єгипет.

У першому таймі матч навряд чи можна було назвати видовищним. Обидві збірні діяли обережно, уникаючи ризику, і створили мінімум гострих моментів: кілька неточних ударів та сумарний показник очікуваних голів, що ледь перевищив пів м’яча, красномовно описували характер гри.

Єдиний справжній спалах до перерви стався на 36-й хвилині, коли Нігерія все ж відправила м’яч у сітку. Адамс без опіки замкнув навіс із флангу, а м’яч, злегка зачепивши голову Онуачу, опинився у воротах Єгипту. Проте святкування було нетривалим: арбітр скасував взяття воріт через фол Онуачу, який у боротьбі торкнувся суперника ліктем. Паралельно тривала й інша, індивідуальна інтрига – боротьба за звання найкращого бомбардира турніру. Салах, Осімген і Лукман зберігали математичні шанси, але зі старту на полі з’явився лише лідер команди Єгипту, тоді як Лукман вийшов після перерви, а Осімген так і залишився на лаві. Забитих м’ячів це протистояння зірок так і не принесло.

Після перерви гра остаточно втратила динаміку й перетворилася на суцільну боротьбу з великою кількістю фолів та пауз. Про атакувальний футбол не йшлося зовсім — сумарний xG другого тайму не дотягнув навіть до 0.2. Оскільки додаткового часу в матчі за третє місце не передбачено, команди одразу перейшли до серії пенальті, яка стала логічним продовженням загальної нервовості поєдинку. Перші два удари виявилися невдалими, а справжнім шоком для Єгипту стали промахи Салаха й Мармуша. Нігерійці ж діяли бездоганно, реалізувавши чотири наступні спроби.

У підсумку Нігерія в дев’ятий раз у своїй історії здобула бронзові медалі КАН, тоді як Єгипет залишив турнір без нагород, а Салах повернувся до «Ліверпуля» без трофею.

Кубок африканських націй. Груповий етап, третій тур

Єгипет – Нігерія 0:0 (2:4 – пен.)

Єгипет: Шобейр, Хані, Рабіа, Собхі, Фаті, Ашур, Лашін, Зізо (Мармуш 60), Мустафа Мохамед (Адел 73), Трезеге (Сабер 61), Салах

Нігерія: Нвабалі, Огбу, Аджаї (Авазіем 90+3), Оньємечі, Осайї-Самюел (Івобі 65), Оньєдіка, Деле-Башіру, Чуквуезе (Еджуеке 90+1), Сімон, Онуачу (Лукман 46), Адамс

Попередження: Онуачу, 39, Саймон, 45, Огбу, 87