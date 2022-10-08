Серія А. «Салернітана» створила сенсацію з «Ювентусом», «Лаціо» дотиснув «Верону»
Салернітана може призначити тренером чемпіона світу
У клубу лише одна перемога в семи матчах
«Салернітана» може звільнити головного тренера Давіде Ніколу.
У клубі незадоволені останніми результатами команди. У них 7 очок в 8-ми матчах чемпіонату Італії.
При цьому, останні п'ять матчів команда не може виграти, а в останніх двох програла прямим конкурентам. Звільнити Ніколу можуть після матчу з «Вероною», якщо команда не зможе перемогти.
На його місце розглядають екс-гравця «Роми» і збірної Італії Даніеле Де Россі. Для 39-річного фахівця це буде перший досвід роботи тренером, повідомляє CalcioMercato. До цього він був в штабі Роберто Манчіні в збірній Італії.
Відзначимо, що Нікола зумів зберегти «Салернітану» в Серії А в минулому сезоні. З команди може піти Франк Рібері.
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